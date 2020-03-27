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Один баскетболист и три сотрудника «Фенербахче» заразились коронавирусом

16:25

Один баскетболист и три сотрудника «Фенербахче» заразились коронавирусом, информирует сайт клуба. Анализы были взяты 21 марта. Один сотрудник администрации госпитализирован. Остальным это не потребовалось.

Напомним, что чемпионат Евролиги из-за пандемии остановлен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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