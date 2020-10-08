Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против «Маккаби» отметил, что команда находится на стадии становления. Игра состоится в четверг, 8 октября.

— От нас всегда ожидают многого. Мы все еще в процесс становления, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Есть препятствия, потому что мы все еще не работаем все вместе, три игрока выведены из строя коронавирусом. Это, конечно, не помогает, но мы не собираемся использовать это для оправданий, ведь важно, кто в строю, кто здоров. Знаем, что «Маккаби» — это команда, которая всегда бьется до конца, у нее высокий, обновленный состав, очень хорошая философия, отличный тренер, и они всегда выступают на высоком уровне. Буду счастлив, если наша команда выйдет и даст бой. Нужно выстроить психологию того, что ничто не дается даром, особенно в процессе становления команды. Нужно выходить и сражаться за каждый мяч.