Никола Миротич: «Можно поиграть за «Реал» и «Барселону» и спать спокойно»

Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич в интервью «Известиям» отметил, что у него нет проблем с болельщиками «Реала» и «Барселоны». Испанец с 2008 по 2014 год выступал за мадридцев, а с 2019 года играет за каталонцев.

— Как сложились ваши отношения с фанатами «Барселоны»?

— Все в порядке, а почему вы спрашиваете?

— Вас можно назвать воспитанником «Реала», а эти клубы, как мы знаем, терпеть друг друга не могут...

— В баскетболе можно поиграть за «Реал» и «Барселону» и спать спокойно. Поверьте, у меня нет никаких проблем с болельщиками обоих клубов. Это не футбол, где действительно игроки испытывают сумасшедшее давление со всех сторон, когда решают сменить один клуб на другой. К тому же, я не первый, кто так сделал. Например, Анте Томич и вовсе перешел из «Реала» в «Барселону» напрямую.