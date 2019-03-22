Никита Курбанов: "Стоит поблагодарить Хиггинса"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над турецким "Фенербахче" (70:68) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги сказал, что этот успех прибавит команде эмоций в решающих встречах сезона.

– Сначала, пожалуй, сказывалась нервозность, – сказал Курбанов. – Некоторые потери в первые пять минут, мне кажется, только на это можно списать. Потом мы немного адаптировались, поймали свой ритм и понемногу двигались к победе.

– Снова тяжелая концовка, но если неделю назад ЦСКА проиграл, то теперь смог победить.

– И это хорошо, значит, мы извлекли уроки, и старались больше не допустить тех же ошибок. Стоит, конечно, поблагодарить Кори Хиггинса, который забил очень тяжелый трехочковый. Мы в конце встречи вообще сумели находить моменты для атаки и забивать свои мячи. Самое важное было самим не ошибиться в защите, не дать забросить легкую "трешку". Мы на этом концентрировались, агрессивно играли на сменах и старались не проиграть подбор – он считался одним из ключевых факторов в этой игре.

– Как оцените соперника?

– "Фенер" есть "Фенер". Наши встречи это всегда интересно, накал страстей. Что-то добавлять излишне. Сегодня мы были лучше, но впереди плей-офф. Конечно, такие победы ценны, они добавляют положительных эмоций всей команде. Для нас, безусловно, она важна после обидного поражения от "Панатинаикоса" и тяжелого выезда к "Эфесу". (Антон Бабошин)​