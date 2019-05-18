Никита Курбанов: "Реал" старался сбить нас на индивидуальную игру"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов объяснил, за счет чего команде удалось обыграть мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги, долго уступая в счете, поблагодарил болельщиков и поделился мнением об "Эфесе", с которым армейцы разыграют титул.

– Переломить ход матча, думаю, удалось за счет характера и активной защиты, – считает Курбанов. – Все менялись, подстраховывали друг друга, старались создать "Реалу" неудобные ситуации для атаки. Потому что в первой половине они довольно неплохо находили моменты, использовали свои габариты в нападении. И в четвертой четверти наступил тот самый перелом – мы подвижно играли в обороне, в нападении забили достаточно сложные мячи, но играли агрессивно, шли на фолы. И мне показалось, что "Реал" занервничал, может, подустал. Льюль сделал несколько подряд таких бросков – они "его", но сам факт, что мяч не долетел до кольца. И мы поняли, что соперник надломился. Надо его дожимать и забирать эту победу, потому что мы проделали очень хорошую работу.

– Де Коло за первую половину набрал только 4 очка, а за вторую – 19.

– Показалось, что "Реал" вообще старался сбить нас на индивидуальную игру, на одни пик-н-роллы без всяких взаимодействий. Они почти не страховали друг друга на периметре, но загоняли нас под своих "больших", того же Тавареша, чтобы он накрывал броски. В каких-то моментах у нас не получалось атаковать. Но во второй половине Нандо увереннее себя почувствовал, стал брать игру на себя и проявил лидерские качества.

– Порой возникало впечатление, что вас поддерживали активнее, чем "Реал". На паркете это ощущалось?

– Конечно. Мы очень хорошо слышали фанатов. Стоит поблагодарить их – фан-сектор очень переживал за ЦСКА. Даже при "-14" любое наше действие поддерживали, и мы чувствовали, что болельщики верят в нас. Это тоже поспособствовало победе.

– Успех "Эфеса" в другом полуфинале стал неожиданностью?

– У "Фенербахче" были проблемы с составом перед "Финалом четырех". Это повлияло на исход. К тому же "Эфесу" этот соперник знаком лучше, чем любой другой команде, ведь они играют и во внутреннем чемпионате. "Эфес" здорово выглядел и по ходу сезона, и в плей-офф, вытащил тяжелую серию. Финал будет напряженным – хотя мы дважды обыграли их в регулярном чемпионате, нужно подходить с полной концентрацией и ответственностью.

– Настроиться на команду, которая была аутсайдером решающей стадии, будет сложнее, чем на "Фенербахче"?

– Не думаю, что кто-то считал "Эфес" аутсайдером. Да, у них был неудачный прошлый сезон, но в нынешнем они очень прилично играют. У них очень приличный и сбалансированный состав, с несколькими ярко выраженными лидерами. "Эфес" заслужил играть в финале. И хотя мы провели хороший сезон, не думаю, что у нас есть над ними преимущество. (Антон Бабошин)