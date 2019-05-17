Никита Курбанов: "Победы над "Басконией" не дают нам преимущества над "Реалом"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал о том, как провел день накануне встречи с мадридским "Реалом" в полуфинале Евролиги, удачной игре армейцев на арене в Витории, кино и отношении к повышенному вниманию со стороны прессы.

– Не скажу, что наши недавние встречи с "Басконией" на этой же площадке дают ЦСКА какое-то преимущество, – считает Курбанов. – Да, это еще свежо в памяти, но сколько раз "Реал" играл здесь же? Кроме того, сейчас здесь все обклеено символикой "Финала четырех", и можно сказать, что от прежнего зала почти ничего не заметно.



– А трибуны-то красно-синие.



– Да. Возможно, нам в таких цветах уютнее будет играть.



– ЦСКА вообще здесь довольно удачно играет.



– И это хорошо. Надеюсь, что серия побед в плей-офф по инерции перейдет на "Финал четырех".



– Что делаете в Витории в свободное время, выходите ли из отеля? Ваши одноклубники выкладывали в инстаграм фото прогулки с детьми.



– Я лентяйничал, лежал в номере. Ничего особенного. Гулять не ходили, хотя в первой половине дня было солнечно. Но моя семья остановилась не в Витории. Посмотрели с Семеном Антоновым пару фильмов, поспали, отдохнули, поели. После обеда погода испортилась, решили остаться в гостинице. Сейчас готовы в полную силу потренироваться.



– Что за фильмы?



– Названия там не совсем для "Финала четырех". Первый – "Заповедник" по рассказам Довлатова. Второй – "Дилер" с Клинтом Иствудом, хорошее кино. (Антон Бабошин)