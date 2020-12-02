Нандо Де Коло не сыграет с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло не прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», который состоится в рамках 12-го тура регулярного сезона Евролиги 3 декабря. Причины отсутствия 33-летнего француза не сообщаются.

В текущем сезоне Де Коло лидер турецкого клуба по набранным очкам (13 в среднем за игру) и второй по передачам (3,4).

До перехода в «Фенербахче» француз пять лет выступал за ЦСКА, дважды выиграв Евролигу с московским клубом.

(Тимур Ганеев)