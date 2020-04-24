Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло высказал мнение о том, что сезон-2019/20 в Евролиге нужно закончить в связи с пандемией коронавируса.

— Пауза длится уже полтора месяца, это проблема, — приводит Marca слова де Коло. — Будет очень сложно сходу начать играть снова. Как по мне, лучший вариант — закончить сезон сейчас и начать подготовку к следующему, потому что здоровье — это самое важное.

Почти все соревнования в мире приостановлены, перенесены или досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут — Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 129).