Защитник ЦСКА Иван Ухов отметил, что в предстоящем матче Евролиги против «Барселоны» нельзя расслабляться. Игра пройдет в Испании в четверг, 1 октября.

— «Барселона» — классный соперник, настраиваемся очень серьезно, — цитируют «Известия» Ухова. — У них сильный и разносторонний состав плюс поменялся главный тренер. Шарунас Ясикявичюс качественно работал в «Жальгирисе» и сейчас постарается добиться максимальных результатов с «Барселоной». Нам потребуется много усилий, чтобы сдержать их лидеров. Главное, реализовать свои броски, в первую очередь играть от защиты и не допускать тех ошибок, которые были у нас с «Пармой». Нельзя расслабляться, даже если у тебя есть существенное преимущество.