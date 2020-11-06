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Хэкетт — о матче с «Пао»: «Наконец-то у ЦСКА полный состав»

18:26
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Защитник ЦСКА Дэниэд Хэкетт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса».

«У нас было достаточно времени поработать и подготовиться к матчу. Команда прибавляет, наконец, у нас полный состав после проблем с коронавирусом, травмами и всем остальным. Мы провели несколько хороших тренировок, так что готовы приехать, показать свой баскетбол, продемонстрировать силу и постараться победить. «Пао» — команда, против которой всегда сложно на выезде. Они будут бороться, они мотивированы после хорошей победы над «Фенербахче», — цитирует Хэкетта официальный сайт армейцев.

Матч «Панатинаикос» — ЦСКА состоится сегодня, 6 ноября, начало — в 22.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18870

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