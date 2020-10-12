«Зенит» за 72 часа до матча 3-го тура регулярного чемпионата с «Басконией» в испанской Виктории попросил руководство Евролиги о переносе встречи.

На данный момент у петербуржцев заболело 8 игроков и 3 тренера, включая наставника команды Хавьера Паскуаля. Таким образом, из заявки на Евролигу осталось всего 6 здоровых баскетболистов. Руководство турнира должно дать ответ в ближайшее время.

Ситуацию специально для «СЭ» прокомментировал генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный.

— Команда не полетит в Испанию, если Евролига откажется переносить матч?

— Мы хотим играть, но вшестером это невозможно. Конечно, можно было бы постараться собрать на выезд необходимый минимум из 8 игроков, дополнив к пока еще здоровым баскетболистам основы нашу молодежь, но я считаю, что мы просто не имеем права так делать. Во-первых, мы каждый день получаем все новые случаи заражения, и нет гарантии, что кто-то из них не заболеет. А это значит, что прямо на месте мы можем в итоге так и не набрать необходимый минимум. Во-вторых, в случае выявления положительного теста нам придется оставить заболевшего на 2 недели в Испании.

Нам намного важнее и дороже каждый из нашей команды, чем любой результат.

— В чем причина таких частых случаев заражения в команде?

— Наверное, совокупность высокой степени восприимчивости к новому вирусу и контактность баскетбола, как вида спорта. Мы соблюдали все возможные и невозможные меры профилактики и следовали стандартам безопасности. Даже тестирование стали проводить ежедневно, чтобы максимально быстро выявлять и изолировать инфицированных. Увы...

— Каких вы ждете действий от руководства Евролиги и Единой лиги ВТБ?

— В обеих лигах есть регламенты, которые предусматривают подобные случаи. Евролигу мы уведомили еще вчера о чрезвычайной ситуации в команде, как только получили результаты тестов. Ждем решения, правила одинаковы для всех. (Тимур Ганеев)