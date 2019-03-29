Моня назвал победу ЦСКА заслуженной

Капитан "Химок" Сергей Моня объяснил, за счет чего ЦСКА выиграл у его команды в принципиальном матче регулярного чемпионата Евролиги в Мытищах (80:72).

- Удача всегда у кого-то есть, а у кого-то нет, но в целом, ЦСКА заслуженно победил, - отметил Моня. - У нас было много потерь, особенно в первой половине. Проиграли свой щит, соперники после своих же промахов подбирали мячи, забивали со второй попытки, и за счет этого имели преимущество. В четвертой четверти мы сократили разницу. Но потом соперник взял тайм-аут и довел игру до победы.

- Сказалось ли на игре ЦСКА желание взять реванш у "Химок" за недавнее поражение в Единой лиге?

- ЦСКА всегда играет на победу. Она им была нужна, чтобы опередить "Реал" в турнирной таблице. Мы тоже старались, но в третьей четверти случился провал, когда наше отставание достигло уже 18 очков. С таким соперником сложно отыграть подобный разрыв. (Антон Бабошин)

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