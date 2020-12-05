Монро уверен, что ошибки в концовке стоили «Химкам» победы над «Баварией»

Центровой «Химок» Грег Монро назвал тяжелым поражение от «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги. По его мнению, ошибки в концовке стоили его команде победы.

— Тяжелое поражение, так как мы играли на победу, — цитирует пресс-служба клуба Монро. — В концовке у нас был шанс выиграть, но мы неверно распорядились своими владениями. В первой четверти показали отличный баскетбол, а вот во второй половине второй четверти соперник сделал рывок, мы пропустили 28 очков. Этого нельзя допускать, особенно в выездном матче. Соперник почувствовал кураж, поймал свой момент. В игре все могло измениться как в одну, так и в другую сторону, мы вернулись в игру в третьей четверти и отвечали сопернику большую часть четвертой четверти. Однако в самой концовке, когда нужно было останавливать противника, мы сами себе навредили, проведя пару плохих атак. Это стоило нам победы.