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«Зенит» победил «Монако» в матче Евролиги

23:00
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В матче регулярного чемпионата Евролиги встретились «Зенит» и «Монако». Встреча завершилась со счетом 74:85 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Лойд. Он набрал 20 очков. У «Монако» 21 очко набрал Дуэйн Бэйкон.

«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» находится на 14-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 74:85 (14:31, 29:14, 14:11, 17:29)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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