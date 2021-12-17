«Зенит» победил «Монако» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги встретились «Зенит» и «Монако». Встреча завершилась со счетом 74:85 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Лойд. Он набрал 20 очков. У «Монако» 21 очко набрал Дуэйн Бэйкон.
«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» находится на 14-й позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 74:85 (14:31, 29:14, 14:11, 17:29)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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