«Реал» на выезде обыграл «Монако» в Евролиге

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В пятницу, 3 февраля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» переиграл «Альбу» (101:86), «Жальгирис» потерпел поражение от «Партизана» (74:88), «Монако» дома проиграл «Реалу» (91:95), «Олимпиакос» выиграл у «Эфеса» (76:70), «Баскония» обыграла «Панатинаикос» (95:90), «Виртус» одержал победу над АСВЭЛ (77:64).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 101:86 (31:27, 26:20, 24:14, 20:25)

Ф: Хэйс (24 + 11 подборов), Мотли (18), Эдвардс (13), Гудурич (12).

А: Уэтзелл (13), Зусман (12), Блатт (11), Олинде (10), Лэммерс (10), Тиманн (10).

«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 74:88 (15:26, 15:21, 24:14, 20:27)

Ж: Браздейкис (17), Шмитс (10), Бирутис (10).

П: Папапетру (17), Пантер (14), Лессор (14), Ледэй (11 + 10 подборов), Экзам (11).

«Монако» (Франция) — «Реал» (Испания) — 91:95 (20:24, 26:26, 25:20, 20:25)

М: Джеймс (23), Окобо (16), Диалло (15).

Р: Хезоня (30), Муса (14), Дек (13).

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 76:70 (22:13, 19:18, 18:21, 17:18)

О: Везенков (23), Лунцис (13), Фалль (10), Маккиссик (10).

Э: Мицич (10), Ларкин (10), Брайант (10), Бобуа (10).

«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 95:90 (21:23, 31:15, 24:27, 19:25)

Б: Ховард (24), Костелло (16), Маринкович (14).

П: Уильямс (19), Ли (16), Бэйкон (16), Папаяннис (16).

АСВЕЛ (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 64:77 (14:21, 23:18, 11:16, 16:22)

А: Де Коло (15), Фалль (11), Нуа (10).

В: Белинелли (21), Кординье (10), Шенгелия (10).