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Сегодня, 01:11

«Реал» на выезде обыграл «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 3 февраля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» переиграл «Альбу» (101:86), «Жальгирис» потерпел поражение от «Партизана» (74:88), «Монако» дома проиграл «Реалу» (91:95), «Олимпиакос» выиграл у «Эфеса» (76:70), «Баскония» обыграла «Панатинаикос» (95:90), «Виртус» одержал победу над АСВЭЛ (77:64).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 101:86 (31:27, 26:20, 24:14, 20:25)

Ф: Хэйс (24 + 11 подборов), Мотли (18), Эдвардс (13), Гудурич (12).

А: Уэтзелл (13), Зусман (12), Блатт (11), Олинде (10), Лэммерс (10), Тиманн (10).

«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 74:88 (15:26, 15:21, 24:14, 20:27)

Ж: Браздейкис (17), Шмитс (10), Бирутис (10).

П: Папапетру (17), Пантер (14), Лессор (14), Ледэй (11 + 10 подборов), Экзам (11).

«Монако» (Франция) — «Реал» (Испания) — 91:95 (20:24, 26:26, 25:20, 20:25)

М: Джеймс (23), Окобо (16), Диалло (15).

Р: Хезоня (30), Муса (14), Дек (13).

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 76:70 (22:13, 19:18, 18:21, 17:18)

О: Везенков (23), Лунцис (13), Фалль (10), Маккиссик (10).

Э: Мицич (10), Ларкин (10), Брайант (10), Бобуа (10).

«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 95:90 (21:23, 31:15, 24:27, 19:25)

Б: Ховард (24), Костелло (16), Маринкович (14).

П: Уильямс (19), Ли (16), Бэйкон (16), Папаяннис (16).

АСВЕЛ (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 64:77 (14:21, 23:18, 11:16, 16:22)

А: Де Коло (15), Фалль (11), Нуа (10).

В: Белинелли (21), Кординье (10), Шенгелия (10).

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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