«Монако» продлил контракт с Джеймсом

«Монако» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом. 31-летний американец продлил соглашение с клубом еще на два года.

В прошедшем сезоне Джеймс помог «Монако» впервые выйти в плей-офф Евролиги. В среднем за матч в этом турнире американец набирал по 16,4 очка, 3,4 подбора и 5,7 передачи.

В чемпионате Франции средние показатели Джеймса были следующие: 16,4 очка, 3,5 подбора и 5,4 передачи. На его счету 29 сыгранных матчей.