«Монако» победил «Олимпиакос» и вышел в финал Евролиги

«Монако» обыграл «Олимпиакос» в полуфинале плей-офф Евролиги — 78:68. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

У монегасков самым результативным игроком стал Альфа Диалло — 22 очка, на счету Майка Джеймса — 17 очков, 7 подборов и 7 передач. У греческого клуба больше всех очков набрал Эван Фурнье — 31.

«Монако» в финале сыграет с «Фенербахче». «Олимпиакос» в матче за третье место встретится с «Панатинаикосом». Обе игры пройдут 25 мая.

Евролига

1/2 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 68:78 (17:17, 15:18, 19:22, 17:21)

23 мая. Абу-Даби. «Etihad Arena «.