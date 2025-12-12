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12 декабря 2025, 23:48

«Фенербахче» отыгрался с «-17» и победил «Монако» в Евролиге

Руслан Минаев

«Фенербахче» на выезде одержал победу над «Монако» в матче 15-го тура Евролиги — 92:86.

У турецкого клуба самым результативным игроком встречи стал Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 24 очка. У монегасков 20 очков набрал Майк Джеймс.

Гости уступали «-17» в третьей четверти.

«Фенербахче» одержал шестую победу подряд. Стамбульцы занимают 5-е место в таблице — 9 побед и 5 поражений. «Монако» располагается на 7-й строчке — 9 побед и 6 поражений.

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«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 86:92 (21:14, 25:24, 23:22, 17:32)

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