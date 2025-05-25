«Монако» сыграет с «Фенербахче» в финале Евролиги 2025 25 мая

«Монако» сыграет с «Фенербахче» в финале Евролиги 2025 в воскресенье, 25 мая. Матч состоится в спортивном комплексе «Этихад арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 20.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний счет 7-6 в пользу турецкого клуба.

В 1/2 финала «Финала четырех» Евролиги 2025 «Фенербахче» победил «Панатинаикос» со счетом 82:76, а «Монако» обыграло «Олимпиакос» — 78:68.

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