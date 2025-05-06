«Монако» победил «Барселону» и вышел в полуфинал Евролиги

«Монако» дома обыграл «Барселону» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги — 85:84.

У монегасков самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс — 20 очков и 5 передач. У каталонцев 19 очков и 4 передачи на счету Кевина Пантера.

«Монако» победил «Барселону» со счетом 3-2 в серии и вышел в полуфинал Евролиги.

Евролига. 1/4 финала

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Счет в серии: 3-2