6 мая, 22:09

«Монако» победил «Барселону» и вышел в полуфинал Евролиги

Руслан Минаев

«Монако» дома обыграл «Барселону» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги — 85:84.

У монегасков самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс — 20 очков и 5 передач. У каталонцев 19 очков и 4 передачи на счету Кевина Пантера.

«Монако» победил «Барселону» со счетом 3-2 в серии и вышел в полуфинал Евролиги.

Евролига. 1/4 финала

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Счет в серии: 3-2

  • Александр Иванов

    смотрел полностью по около две игры на круг , т.е. почти 40-50 игр,и все в плей-офф .. мой ТВ позволяет

    08.05.2025

  • Спринт

    Ты хоть один матч Евролиги этого сезона видел полностью? Смотрел почти все матчи Жальгириса и сербских команд, а так-же обзоры каждого игрового тура. Во всех матчах "Монако" именно Джеймс был лидером команды и обеспечивал результат игры. Все некие "символические сборные" весьма символичны .. и отражают только вкус/цвет/масть отражателя ..

    07.05.2025

  • Александр Иванов

    символическая сборная Евролиги сезона-2024/2025: Ти Джей Шортс («Париж»); Александар Везенков («Олимпиакос»); Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»); Кендрик Нанн («Панатинаикос»); Карсен Эдвардс («Бавария»).

    07.05.2025

  • Спринт

    Какого игрока подло выжили из ЦСКА идиотские Ватут и Итуд. Джеймс лучший в сезоне Евролиги.

    06.05.2025

  • belaruss

    Жаль, рыжий кидала мало того,что попал в финал четырех, так ещё и оказался самым результативным в столь важном матче

    06.05.2025

