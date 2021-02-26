Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Милана» в Евролиге (74:84) признался, что ему понравились последние 15 минут игры. Российская команда потерпела 17-е поражение кряду.

«Могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут, когда мы немного изменили защиту и я увидел настоящую команду. Против Мессины играть тяжело, так как он хороший аналитик и разобрал все наши стороны даже без наших основных игроков, которые сегодня не участвовали в матче. Мы очень легко позволили «Милану» забивать трехочковые. Понятно, что мы совсем не справились, но тот факт, что в концовке мы их остановили, показали защиту и потом команда играла, как единое целое, является главным успехом сегодняшнего матча. Нужно сохранить такой же настрой и на ближайший матч», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.