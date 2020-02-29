Миротич отказался сравнивать НБА и Евролигу

Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич в интервью «Известиям» отметил, что уровень Евролиги вырос. Однако испанец отказался сравнивать турнир с НБА.

— Уровень Евролиги заметно повысился за время вашего отсутствия?

— Да, все команды, которые играют в регулярном сезоне, дают бой фаворитам. Это круто.

— В прошлом году тренер «Барселоны» Светислав Пешич сделал яркое заявление, сказав, что в Евролиге — лучший в мире баскетбол. В НБА же команды играют без тактики и защиты. Согласны с ним?

— Я воздержусь от ответа (улыбается).

— Не скучаете по НБА? Продолжаете следить за лигой?

— Слежу за результатами своих бывших клубов, партнеров по сборной, но не могу сказать, что пристально смотрю все матчи. График в европейском баскетболе стал очень плотным, свободного времени почти нет.