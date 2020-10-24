Миротич не сыграл с «Реалом» из-за коронавирусных правил Евролиги

Форвард «Барселоны»? Никола Миротич не сыграл против «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:72). 29-летний испанец вылечился от коронавируса, но не смог сыграть из-за правил турнира. Игроки не имеют права участвовать в матчах в течение двух недель после положительного теста на Covid-19.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус у Миротича «Барселона» объявила 13 октября, поэтому запрет действует до 27 октября.