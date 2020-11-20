Милутинов рассказал, за счет чего ЦСКА победит «Баварию»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов прокомментировал победу над «Баварией» (89:81) а матче Евролиги. Сербский баскетболист набрал 18 очков и сделал 12 подборов.

«Бавария» — очень хорошая команда. Немцы хорошо выступают в нынешнем сезоне и нам сложно было победить. ЦСКА проделал огромную работу, чтобы победить в Мюнхене. Считаю, это заслуженный успех, мы наработали на победу. Во второй победе команда начала играть с умом. Вижу, ЦСКА на правильном пути", — цитирует Милутинова пресс-служба армейцев.