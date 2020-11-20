Милутинов рассказал, за счет чего ЦСКА победит «Баварию»
15:19
Центровой ЦСКА Никола Милутинов прокомментировал победу над «Баварией» (89:81) а матче Евролиги. Сербский баскетболист набрал 18 очков и сделал 12 подборов.
«Бавария» — очень хорошая команда. Немцы хорошо выступают в нынешнем сезоне и нам сложно было победить. ЦСКА проделал огромную работу, чтобы победить в Мюнхене. Считаю, это заслуженный успех, мы наработали на победу. Во второй победе команда начала играть с умом. Вижу, ЦСКА на правильном пути", — цитирует Милутинова пресс-служба армейцев.
? «Мы на правильном пути и уже играем лучше, чем в начале сезона»— CSKA Moscow (@cskabasket) November 20, 2020
Никола Милутинов — о победе над «Баварией», ударе в глаз и двойной недели Евролиги.#CSKAbasket pic.twitter.com/es8E8b4t7P
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