Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Милутинов — о матче с «Реалом»: «Мадридцы очень сильны в быстрых атаках»

09:25
Теги:

Центровой ЦСКА Никола Милутинов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Реала».

«Реал» — очень классная команда, это все знают. Мадридцы очень сильны в быстрых атаках, за счет этого набирают немало очков, несмотря на уход Кампаццо. Но я уверен, что соперник сможет собраться и провести хороший матч", — сказал Милутинов.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, мадридцы — пятое.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир