Центровой ЦСКА Никола Милутинов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Реала».

«Реал» — очень классная команда, это все знают. Мадридцы очень сильны в быстрых атаках, за счет этого набирают немало очков, несмотря на уход Кампаццо. Но я уверен, что соперник сможет собраться и провести хороший матч", — сказал Милутинов.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, мадридцы — пятое.