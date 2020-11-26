Милутинов — о матче с «Реалом»: «Мадридцы очень сильны в быстрых атаках»
Центровой ЦСКА Никола Милутинов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Реала».
«Реал» — очень классная команда, это все знают. Мадридцы очень сильны в быстрых атаках, за счет этого набирают немало очков, несмотря на уход Кампаццо. Но я уверен, что соперник сможет собраться и провести хороший матч", — сказал Милутинов.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, мадридцы — пятое.
? «Здорово оказаться дома и сыграть перед своими болельщиками. Надеюсь, мы победим».— CSKA Moscow (@cskabasket) November 26, 2020
Центровой ЦСКА Никола Милутинов о предстоящей встрече с @RMBaloncesto.#CSKAbasket pic.twitter.com/eBNTD9UO4c
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю