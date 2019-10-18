«Милан» отпустил Джеймса в ЦСКА из-за непрофессионализма

Президент «Милана» Лео Делль'Орко рассказал, почему разыгрывающий Майк Джеймс ушел из клуба. Баскетболист с сезона-2019/20 выступает за ЦСКА.

— У него был контракт. Он дважды говорил с Этторе Мессиной (главным тренером «Милана»). В то же время он выступал на турнирах с друзьями в США. Это непрофессионально, — приводит слова Делль'Орко журналист Эмилиано Каршия в Twitter.

Напомним, что Джеймс в матче Евролиги против «Химок» (99:86) набрал 28 очков, сделал 3 подбора и 5 передач.