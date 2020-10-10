«Милан» обыграл АСВЕЛ, «Олимпиакос» одолел «Панатинаикос»

«Милан» на своем паркете обыграл АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги (87:73). В других пятничных встречах «Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу», а «Бавария» переиграла «Альбу» (90:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 87:73 (20:17, 25:23, 16:14, 26:19)

«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпиакос» (Греция) — 71:78 (12:22, 23:22, 22:18, 14:16)

«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 72:90 (27:21, 9:31, 18:19, 18:19)