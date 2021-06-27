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«Милан» может перехватить Мики у «Зенита»

27 июня 2021, 23:38
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«Милан» проявляет интерес к форварду Джордану Мики, на которого также претендует «Зенит». И на данный момент 26-летний баскетболист склоняется к переходу в итальянский клуб, пишет в Twitter журналист Кристос Харпидис.

Джордан Мики провел сезон-2020/21 в «Химках». В матчах Евролиги он набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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