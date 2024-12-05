№Милан» переиграл «Црвену Звезду» в Евролиге

В среду, 4 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги: «Монако» дома проиграл «Олимпиакосу» (80:89), «Милан» победил «Црвену Звезду» (101:86), а «Виртус» в овертайме уступил «Альбе» (88:90 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:89 (19:22, 26:25, 17:18, 18:24)

М: Диалло (21), Блоссомгейм (12), Папаяннис (11), Окобо (10), Джеймс (10 + 12 передач).

О: Фурнье (19), Маккиссик (18), Уильямс-Госс (14), Везенков (14).

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 101:86 (23:15, 30:27, 26:23, 22:21)

М: Миротич (23), Мэннион (20), Козюр (20), Ледэй (14).

Ц: Дос Сантос (17), Кэнан (14), Давидовац (12).

«Виртус Б» (Италия) — «Альба» (Германия) — 88:90 ОТ (18:26, 20:22, 23:20, 17:10, 10:12)

В: Клайберн (23), Жижич (13), Диуф (12).

А: Прочида (20), Маккормак (16 + 14 подборов), Томас (13), Спаньоло (10).