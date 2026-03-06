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6 марта, 01:13

«Милан» обыграл «Барселону» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 5 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» переиграл «Монако» (88:70), «Валенсия» победила «Жальгирис» (91:87), «Милан» обыграл «Барселону» (87:84), «Реал» одержал победу над «Виртусом» (92:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18)

Ф: Хортон-Такер (28), Колсон (14), Биберович (10), Болдуин (10), Янтунен (10).

М: Джеймс (14), Блоссомгейм (12), Тайс (11).

«Валенсия» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23)

В: Мур (16), Руверс (12), Бадио (11), Прадилья (10).

Ж: Райт (20), Слива (14), Браздейкис (13).

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 87:84 (24:17, 22:17, 32:17, 9:33)

М: Ледэй (16), Больмаро (13), Шилдс (13), Нибо (12).

Б: Шенгелия (15), Веселы (15), Саторански (11), Клайберн (10).

«Реал» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23)

Р: Хезоня (19), Тавареш (14), Кампаццо (12).

В: Эдвардс (32), Вильдоса (15), Олстон (11).

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