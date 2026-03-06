«Милан» обыграл «Барселону» в матче Евролиги
В четверг, 5 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» переиграл «Монако» (88:70), «Валенсия» победила «Жальгирис» (91:87), «Милан» обыграл «Барселону» (87:84), «Реал» одержал победу над «Виртусом» (92:84).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18)
Ф: Хортон-Такер (28), Колсон (14), Биберович (10), Болдуин (10), Янтунен (10).
М: Джеймс (14), Блоссомгейм (12), Тайс (11).
«Валенсия» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23)
В: Мур (16), Руверс (12), Бадио (11), Прадилья (10).
Ж: Райт (20), Слива (14), Браздейкис (13).
«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 87:84 (24:17, 22:17, 32:17, 9:33)
М: Ледэй (16), Больмаро (13), Шилдс (13), Нибо (12).
Б: Шенгелия (15), Веселы (15), Саторански (11), Клайберн (10).
«Реал» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23)
Р: Хезоня (19), Тавареш (14), Кампаццо (12).
В: Эдвардс (32), Вильдоса (15), Олстон (11).