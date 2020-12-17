Мики считает, что «Химкам» нужно лучше играть в обороне

Форвард «Химок» Джордан Мики после поражения от «Барселоны» в Евролиге (74:87) отметил, что команде необходимо улучшать игру в обороне.

— Думаю, мы провели неплохой матч, — цитирует пресс-служба клуба Мики. — Забили много трехочковых в концовке, однако нужно было активнее идти в «краску». Мы смазали несколько бросков, которые обычно забиваем, в результате чего соперник обернул наши ошибки в свою пользу и убежал в транзитное нападение. Нам нужно лучше играть в защите, и тогда все наладится.