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Мики считает, что «Химкам» нужно лучше играть в обороне

06:25
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Форвард «Химок» Джордан Мики после поражения от «Барселоны» в Евролиге (74:87) отметил, что команде необходимо улучшать игру в обороне.

— Думаю, мы провели неплохой матч, — цитирует пресс-служба клуба Мики. — Забили много трехочковых в концовке, однако нужно было активнее идти в «краску». Мы смазали несколько бросков, которые обычно забиваем, в результате чего соперник обернул наши ошибки в свою пользу и убежал в транзитное нападение. Нам нужно лучше играть в защите, и тогда все наладится.

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