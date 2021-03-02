Мики о победе над «Реалом»: «Это было отличное шоу для болельщиков»

Центровой «Химок» Джордан Мики подвел итоги победного матча с «Реалом» (78:77) в рамках 27-го тура Евролиги.

«Хорошая игра для «Химок», — рассказал «СЭ» 26-летний бигмен. — Мы здорово боролись за каждый мяч, пытались использовать все свои возможности в нападении. Мы сделали фокус на защите, на грамотных сменах.

Впервые за долгое время можно сказать, что команда может быть удовлетворена проделанной работой. Это было отличное шоу для болельщиков».

В прошлом сезоне Мики выступал за «Реал». В прошедшей игре он набрал 19 очков. Больше только у Алексея Шведа — (22 очка + 8 передач) и Эррика Макколлума — (22 очка + 7 передач). В следующем туре «Химки» сыграют с «Альбой».

(Тимур Ганеев)