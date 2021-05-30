Мицич признан MVP «Финала четырех» Евролиги
Самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги был признан защитник «Эфеса» Василие Мицич. Он получил приз после окончания финального матча против «Барселоны».
The Final Four MVP...— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2021
What a campaign from Vasilije Micic!#F4GLORY pic.twitter.com/DyHoYTFZY3
В финале турецкий клуб победил «Барсу» со счетом 86:81. Ранее серб также был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.
В решающем матче 27-летний баскетболист набрал 25 очков, сделал три подбора и пять результативных передач. «Эфес» выиграл турнир впервые в своей истории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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