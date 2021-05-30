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Мицич признан MVP «Финала четырех» Евролиги

30 мая 2021, 23:59
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Самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги был признан защитник «Эфеса» Василие Мицич. Он получил приз после окончания финального матча против «Барселоны».

В финале турецкий клуб победил «Барсу» со счетом 86:81. Ранее серб также был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.

В решающем матче 27-летний баскетболист набрал 25 очков, сделал три подбора и пять результативных передач. «Эфес» выиграл турнир впервые в своей истории.

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