Мессина рассказал, за счет чего «Милан» обыграл ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина 11 марта в интервью официальному сайту Евролиги прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярного сезона (84:76).

«Это очень важная победа в плане турнирной борьбы. Мы очень классно провели первую четверть, и дальше действовали по ситуации, понимая, что ЦСКА в любой момент может вернуться в игру. Если вы играете плохо, то ЦСКА в Москве не переиграть, это уж точно», — заявил Мессина.

После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.