Майк Джеймс объявил себя MVP Евролиги

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопрос, кого он считает самым ценным игроком нынешнего сезона Евролиги.

«Кто MVP Евролиги? Майк Джеймс! Но награду мне, скорее всего, не дадут. Назову Николу Миротича или Василие Мичича, раз уж я ее не получу», — написал Джеймс в Twitter.

29 марта пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник Майк Джеймс отстранен от ближайших матчей клуба. Такое решение принял главный тренер москвичей Димитрис Итудис.

27 марта во время матча Единой лиги с УНИКСом (102:86) Джеймс покинул площадку после первого тайм-аута. На пресс-конференции 50-летний тренер призвал «не вдаваться в детали» причин произошедшего. В текстовом репортаже ЦСКА написал, что при счете 2:7 в тайм-ауте тренеры отправили в раздевалку Джеймса из-за жалобы на боль в животе.

В конце января баскетболист уже был отстранен из-за конфликта с Итудисом после поражения в матче Евролиги от «Фенербахче» (83:89). Несколько дней спустя защитник извинился и вернулся к тренировкам.