Майк Джеймс может стать игроком «Реала»

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс в летнее трансферное окно может стать игроком «Реала», сообщает Defensa Central 30 марта.

По данным источника, Джеймс ужее точно не останется в московском клубе из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, и мадридцы попытаются воспользоваться опцией выкупа.

29 марта стало известно, что Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.