Майк Джеймс хотел бы сыграть против «Зенита» в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс написал в Twitter, что был бы готов вернуться в состав команды на ближайший матч баскетбольной Евролиги против «Зенита».

«Если бы это зависело от меня, я бы сыграл сегодня, но не всегда все складывается так, как ты этого хочешь», — написал спортсмен.

В понедельник, 29 марта, пресс-служба ЦСКА сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины данного решения не разглашаются.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.