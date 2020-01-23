Майк Джеймс: «ЦСКА с любым соперником действует с позиции силы»

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс перед матчем Евролиги против «Валенсии» отметил, что для его команды нет разницы с кем играть.

— Действительно, мало кто ожидал, что «Валенсия» так прибавит в последних матчах, — цитируют «Известия» Джеймса. — Но для ЦСКА ничего не меняется, с любым соперником мы действуем с позиции силы и в первую очередь ориентируемся на свою игру. Очень хочется, чтобы побольше болельщиков пришло на этот матч. Домашняя игра с «Реалом» была просто невероятной в плане поддержки.