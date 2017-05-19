Матьяж Смодиш: "В матче с "Олимпиакосом" будет написана новая страница в истории ЦСКА"

Первый капитан-легионер в истории ЦСКА Матьяж Смодиш в преддверии матчей "Финала четырех" Евролиги подчеркнул, что во встрече между "Фенербахче" и "Реалом" нет явного фаворита. При этом он выразил уверенность в том, что армейцы во встрече с "Олимпиакосом" напишут новую страницу в истории клуба.

- Я согласен, что фаворита нет, - приводит "Спорт FM" слова Смодиша. - У "Фенербахче" может быть маленькое преимущество, что играют дома. У "Реала" качественная команда с длинной скамейкой. Думаю, мы будем смотреть красивый, качественный и мощный баскетбол. Мне понравился новый формат турнира. Каждую неделю можно было смотреть принципиальные матчи. Это очень важно для самого турнира.

Думаю, когда начнется игра ЦСКА с "Олимпиакосом", то уже никто не будет думать о тех проигранных матчах в полуфиналах и финале, которые ранее армейцы проиграли этому клубу. И этот момент не очень важен, так как будет написана новая страница в истории.

Напомним, что встречи "Финала четырех" пройдут в Стамбуле. Сегодня ЦСКА встретится с "Олимпиакосом", начало игры - в 18.30 по московскому времени. В другом матче "Фенербахче" сыграет с "Реалом". Финал турнира состоится в воскресенье.