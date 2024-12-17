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Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

Камила Абдурахманова
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Ближайшие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем экс-баскетболисте «Зенита» Янисе Тимме, сообщается на странице турнира в соцсетях.

«Во вторник баскетбольная Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы. Перед началом всех матчей 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будет объявлена минута молчания в память о нем», — говорится в заявлении.

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О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

Баскетбол
Янис Тимма
Евролига
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