Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

Ближайшие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем экс-баскетболисте «Зенита» Янисе Тимме, сообщается на странице турнира в соцсетях.

«Во вторник баскетбольная Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы. Перед началом всех матчей 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будет объявлена минута молчания в память о нем», — говорится в заявлении.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.