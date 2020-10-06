Евролига перенесла матч 2-го тура турнира между «Зенитом» и «Барселоной» на пятницу, 9 октября, сообщает официальный сайт питерцев. Начало встречи запланировано на 19.00.

Как ранее сообщал «СЭ», из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, каталонский клуб не смог вылететь в Санкт-Петербург. Встреча должна была состояться 8 октября в 20.00.