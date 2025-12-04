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4 декабря 2025, 22:45

Матч «Олимпиакоса» и «Фенербахче» перенесли из-за затопления арены

Алина Савинова

Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» перенесен из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба турнира.

Игра должна была пройти в Пирее (Греция) в четверг и начаться в 22.15 по московскому времени. Однако, как отмечает BasketNews, из-за дождей арена оказалась затопленной, что сделало проведение матча невозможным. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее.

«Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги, а «Фенербахче» — восьмое. Обе команды одержали 8 побед при 5 поражениях в сезоне.

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Баскетбол
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
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