В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч 2-го тура Евролиги «Химки» — «Жальгирис» перенесен с 9 на 10 октября, сообщает сайт подмосковного клуба. Начало в 20.00 (мск).

Ранее стало известно, что «Жальгирис» из Каунаса лишился своего центрового Жоффре Ловерня, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Баскетболист был немедленно изолирован, а команда прошла дополнительное тестирование, которое показало отрицательный результат на вирус.

Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции.