Матч «Химки» — «Жальгирис» перенесен на 10 октября
18:23
В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч 2-го тура Евролиги «Химки» — «Жальгирис» перенесен с 9 на 10 октября, сообщает сайт подмосковного клуба. Начало в 20.00 (мск).
Ранее стало известно, что «Жальгирис» из Каунаса лишился своего центрового Жоффре Ловерня, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Баскетболист был немедленно изолирован, а команда прошла дополнительное тестирование, которое показало отрицательный результат на вирус.
Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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