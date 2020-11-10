Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Миланом» перенесен во второй раз по просьбе гостей, сообщает пресс-служба Евролиги.

Изначально игра должна была состояться 22 октября в Санкт-Петербурге, но «Зенит» попросил перенести встречу из-за невозможности заявить восемь игроков. Эта цифра является минимально допустимой в матчах Евролиги. Новой датой матча должно было стать 11 ноября, однако во вторник с просьбой о переносе из-за тех же обстоятельств к руководству Евролиги обратился «Милан».

В соответствии с правилами Евролиги один и тот же матч может быть перенесен не более трех раз при условии свободных дат. О новой дате проведения матча «Зенит» — «Милан» будет сообщено позднее.