Выявленные сегодня положительные результаты теста ПЦР у двух игроков «Зенита» — центрового Антона Пушкова и защитника Остина Холлинза — ставят под сомнение проведение домашнего матча петербургского клуба с «Барселоной».

Евролига обязала всю делегацию «Зенита» сдать повторные тесты на коронавирус и запретила им заходить в игровой зал до получения результатов.

По информации источника «СЭ», результаты будут готовы примерно 18:30—19:00. Матч намечен на 20:00. Если в результате перепроверки у «Зенита» будет выявлено много случае заражения коронавирусом, то матч будет отменен и хозяевам засчитают поражения без игры со счетом, — 0:20. Минимальное количество игроков в заявке на матч должно составлять 8 баскетболистов.