Как стало известно «СЭ», один из центральных матчей второго тура регулярного сезона Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной» перенесен на неопределенный срок. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией каталонский клуб не смог вылететь в Санкт-Петербург. Встреча должна была состояться 8 октября.

Согласно новому регламенту Евролиги, которой был принят перед началом нового сезона каждый матч может быть перенесен три раза, только после этого будет засчитано поражение команде-организатору. При этом частое повторение таких поражений не повлечет за собой дисквалификацию из турнира. Игры, которые будут перенесены на более поздние числа, могут состояться в другой стране, если это понадобится. (Тимур Ганеев)