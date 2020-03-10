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Матч Евролиги «Вийербан» — «Зенит» пройдет без зрителей из-за коронавируса

09:35
Арена "Вийербана". Фото БК "Зенит".
Арена "Вийербана". Фото БК "Зенит".
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Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Виллербан» — «Зенит» во Франции пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Причина — ситуация с коронавирусом. Ранее стало известно, что без зрителей пройдет и матч Еврокубка между «Монако» и казанским УНИКСом.

Семь ближайших матчей Евролиги Кубка Европы пройдут без зрителей. При этом матч Кубка Европы «Дарушафака» (Турция) — «Виртус» (Италия) был перенесен в Белград. По просьбе сербской стороны эта игра также пройдет при пустых трибунах.

Матч «Виллербан» — «Зенит» состоится в пятницу, 13 марта. Российский клуб занимает последнее, 18-е место и уже потерял шансы пробиться в плей-офф.

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