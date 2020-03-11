Евролига выступила с заявлением по поводу ситуации с эпидемией коронавируса. Матчи, которые должны были состояться в Италии до 11 апреля, будут перенесены.

Так, матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и ЦСКА пройдет за пределами страны. Место проведения встречи будет определено позднее. Она запланирована на 9 апреля.

В рамках Евролиги также перенесены встречи «Милана» с «Олимпиакосом» (12 марта) и АСВЕЛом (27 марта). На альтернативных площадках состоятся две встречи 1/4 финала Кубка Европы между «Виртусом» и «Монако» (20 марта) и «Умана Рейер» и «Уникахой» (20 марта).

После 28 туров ЦСКА (19-9) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Милан» (12-16) — 12-й.

В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии. В стране зафиксированы более десяти тысяч случаев заражения, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался.