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Матч Евролиги между «Фенербахче» и «Реалом» перенесен из-за коронавируса

14:12
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Евролига перенесла матч 18-го тура между «Фенербахче» и «Реалом», который был запланирован на 29 декабря.

Как сообщается на официальном сайте лиги, испанская команда попросила о переносе встречи из-за положительных тестов на COVID-19. У «Реала» восемь баскетболистов не смогут принять участие в матче.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Фенербахче» находится на 10-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/c4xoiyvkf6tqvj5p/fenerbahce-beko-istanbul-vs-real-madrid-regular-season-round-18-game-suspended

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное