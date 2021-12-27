Матч Евролиги между «Фенербахче» и «Реалом» перенесен из-за коронавируса
Евролига перенесла матч 18-го тура между «Фенербахче» и «Реалом», который был запланирован на 29 декабря.
Как сообщается на официальном сайте лиги, испанская команда попросила о переносе встречи из-за положительных тестов на COVID-19. У «Реала» восемь баскетболистов не смогут принять участие в матче.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Фенербахче» находится на 10-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/c4xoiyvkf6tqvj5p/fenerbahce-beko-istanbul-vs-real-madrid-regular-season-round-18-game-suspended
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