Матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Альба» пройдет в дворце спорта «Мегаспорт» при поддержке болельщиков, сообщает пресс-служба московского клуба.

— Весь прошедший вторник мы провели в постоянном контакте с Мэрией Москвы, Москомспортом и Евролигой, — отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Без особых мер в условиях распространения вирусной инфекции обойтись невозможно. Позиция Евролиги публично озвучена Жорди Бертомеу и едина для всех стран-участниц турнира — матчи должны состояться и календарь должен оставаться стабилен. Любая отмена игры может привести к техническому поражению и ответственности для домашнего клуба за срыв соревнования. На наш взгляд, на сегодня найдено оптимальное решение, позволяющее найти пусть хрупкий, но все же баланс между спортивными целями и заботой о зрителях. Мы благодарны Мэрии и Москомспорту за сотрудничество. Ближайший матч с «Альбой» состоится по расписанию в «Мегаспорте» в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей, в ближайшее время мы разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости. Что касается оставшихся в регулярном чемпионате Евролиги домашних встреч с «Асвелом» и «Маккаби», мы не исключаем их возможного переноса в УСК ЦСКА — этот вопрос предстоит решить самим и обсудить с Евролигой. Так или иначе, строить долгосрочные планы сейчас практически невозможно, поскольку ситуация, к сожалению, меняется каждый день.